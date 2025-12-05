В Молдавии испугались включения Приднестровья в мирный план Трампа

Молдавские власти опасаются вероятного включения Приднестровья в мирный план администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Об этом сообщило издание «Европейская правда» .

По информации источника, Молдавия всерьез опасается решения проблемы со спорным регионом в пользу России ради завершения конфликта на Украине.

При этом нынешние молдавские власти отвергают решение приднестровского кризиса в ходе геополитических процессов, требуя официального воссоединения с непризнанной республикой по собственному плану, которого даже не существует.

«Мы не хотим быть частью пакета урегулирования конфликта», — заявил вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Валериу Киверь.

Служба внешней разведки России прогнозировала, что НАТО может отправить войска под Одессу, чтобы исключить вероятность объединения Приднестровья с РФ.