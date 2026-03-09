Мировые цены на нефть взлетели более чем на 26%

Цены на нефть выросли более чем на 26% на торгах 9 марта

На торгах 9 марта зафиксировали резкое увеличение цен на нефть, которые поднялись более чем на 26%. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures .

Контракты на майские фьючерсы нефти марки Brent повысились в цене до 116,83 доллара за баррель, что на 24,14 доллара больше по сравнению с предыдущими торгами.

В пятницу, 6 марта, стоимость контракта на Brent возросла на 7,28 доллара и достигла отметки в 92,69 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 24,97 доллара, рост составил 27,4%, до 115,81 доллара за баррель. В прошлую торговую сессию их цена возросла на 9,89 доллара, до 90,9 доллара за баррель.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркивал, что его прогноз о важности российской энергии для мирового рынка сбывается прямо сейчас. Нефтяной вопрос больше не ограничен только Ормузским проливом, отмечал он.