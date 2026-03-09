Скачок цен на нефть напугал страны G7

Министры финансов стран G7 проведут внеочередную встречу 9 марта, чтобы обсудить возможность совместного использования нефти из стратегических запасов. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Дискуссия пройдет с участием главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. По данным издания, три страны «семерки», включая США, готовы высвободить до 30% резервов топлива.

Нефтяной вопрос возник на фоне резкой эскалации на Ближнем Востоке.

В понедельник цена Brent на лондонской бирже впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, рост составил больше 26%.

Президент США Дональд Трамп назвал тенденцию краткосрочной и пообещал снижение цен после «устранения иранской угрозы».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял «улыбающихся стратегов» Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен после резкого роста цен на нефть.