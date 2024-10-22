У Харви Вайнштейна нашли рак

По его данным, 72-летний основатель кинокомпании Miramax проходит лечение в тюремной клинике в Нью-Йорке. Других подробностей источники каналу не сообщили в интересах самого Вайнштейна.

В сентябре продюсер, находящийся под стражей по делу о сексуальном насилии, пожаловался на острые боли в груди и позднее перенес экстренную операцию на сердце. Его адвокаты утверждают, что их подзащитный нуждается в постоянном медицинском наблюдении из-за многочисленных проблем со здоровьем.

В июле Вайнштейна госпитализировали из тюрьмы с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Кроме того, у него нашли сахарный диабет, гипертонию и стеноз позвоночного канала.