У детеныша макаки Панча заберут любимую плюшевую игрушку

Сотрудники зоопарка в японском городе Итикава планируют забрать у детеныша макаки по кличке Панч его любимую плюшевую игрушку, которая была ему утешением в конфликтах с сородичами. Об этом сообщило издание The Tab .

В администрации зоопарка пояснили, что их цель — вернуть Панча в полноценную семейную группу. Детеныш должен расти среди других макак, осваивать социальные навыки и привыкать к естественной среде.

В зоопарке подчеркнули, что с самого начала планировали реинтеграцию Панча в коллектив вольера «Обезьянья гора». Детеныша постепенно знакомили с группой: примерно с трех месяцев он мог взаимодействовать с другими обезьянами через ограждения, а после четырех месяцев стал проводить время в общем вольере вместе со смотрителями. Расставание с игрушкой считают естественным этапом взросления.

Ранее резонанс в соцсетях вызвало видео, где макака оттолкнула Панча, после чего другая обезьяна увела его. В администрации отметили, что это часть нормального процесса социализации в стае.