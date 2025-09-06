Тысячи израильтян вышли на митинг в Тель-Авиве против войны в Газе

Тысячи израильтян вышли в субботу вечером на улицы Тель-Авива с требованием к властям прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников, удерживаемых палестинскими радикалами уже 700 дней. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Протестующие выступают также против возможного штурма города Газа, который, по утверждению военных, остается одним из последних оплотов движения ХАМАС. По мнению участников акции, такая операция может поставить под угрозу жизнь заложников.

Перед собравшимися выступают родственники похищенных. Они призывают правительство согласиться на сделку с ХАМАС, переговоры о которой вновь зашли в тупик. Израиль требует не только возвращения заложников, но и демилитаризации Газы, разоружения ХАМАС и создания нового гражданского управления в анклаве. ХАМАС в ответ настаивает на полном выводе израильских сил и прекращении войны.

Акция проходит у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве, где расположен штаб Минобороны. Район митинга перекрыт полицией, дежурят бригады скорой помощи.

В августе премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Армия обороны Израиля уничтожит движение ХАМАС и займет город Газа, даже если боевики отпустят всех заложников и согласятся остановить огонь.