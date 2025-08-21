Нетаньяху сравнил ХАМАС с нацистами в гитлеровской Германии
Нетаньяху пригрозил занять Газу, даже если ХАМАС пойдет на сделку
Армия обороны Израиля уничтожит палестинское движение ХАМАС и займет город Газа, даже если боевики отпустят всех заложников и согласятся остановить огонь. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил об этом в интервью Sky News Australia.
«Мы все равно это сделаем. Никогда не возникало вопроса, что мы не оставим там ХАМАС. Думаю, президент Трамп лучше всего выразился, заявив, что ХАМАС должен исчезнуть из Газы», — заявил он.
Нетаньяху сравнил ХАМАС и СС в Третьем Рейхе. По его мнению, оставить боевиков движения в Газе сродни зачистке всей Германии, кроме Берлина с нацистским ядром.
Премьер дал понять, что война близка к завершению. Цель ЦАХАЛ — освободить всех заложников, разоружить ХАМАС, демилитаризовать Газу и обеспечить жителям анклава другое будущее.
Минобороны Израиля уже утвердило план захвата города Газа. Военная операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».