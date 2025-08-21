Нетаньяху сравнил ХАМАС с нацистами в гитлеровской Германии

Нетаньяху пригрозил занять Газу, даже если ХАМАС пойдет на сделку

Армия обороны Израиля уничтожит палестинское движение ХАМАС и займет город Газа, даже если боевики отпустят всех заложников и согласятся остановить огонь. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил об этом в интервью Sky News Australia .

«Мы все равно это сделаем. Никогда не возникало вопроса, что мы не оставим там ХАМАС. Думаю, президент Трамп лучше всего выразился, заявив, что ХАМАС должен исчезнуть из Газы», — заявил он.

Нетаньяху сравнил ХАМАС и СС в Третьем Рейхе. По его мнению, оставить боевиков движения в Газе сродни зачистке всей Германии, кроме Берлина с нацистским ядром.

Премьер дал понять, что война близка к завершению. Цель ЦАХАЛ — освободить всех заложников, разоружить ХАМАС, демилитаризовать Газу и обеспечить жителям анклава другое будущее.

Минобороны Израиля уже утвердило план захвата города Газа. Военная операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».