«Творится хаос». В США указали на раскол в НАТО из-за Украины

Экс-агент ЦРУ Джонсон: в НАТО творится хаос

Фото: РИА «Новости»

В НАТО нарастает раскол по вопросу Украины. Таким мнением поделился бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Соединенные Штаты оказали давление на Польшу и Германию, чтобы те передали Украине ракетные батареи Patriot, но те не согласились. Затем Венгрия заявила, что ничего не будет поставлять ВСУ. В Словакии пытаются «привлечь к ответственности парня», который хотел продать Украине несколько самолетов, напомнил Джонсон.

«Так что в НАТО растет раскол. <…> Если объективно взглянуть со стороны, то можно увидеть, что в НАТО творится хаос», — сказал он.

Лидер французской партии Флориан Филиппо выразил мнение, что НАТО способствует эскалации конфликта на Украине. Однако пробуждение населения неизбежно наступит — оно будет болезненным и жестоким, считает политик.

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