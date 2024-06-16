Соединенные Штаты оказали давление на Польшу и Германию, чтобы те передали Украине ракетные батареи Patriot, но те не согласились. Затем Венгрия заявила, что ничего не будет поставлять ВСУ. В Словакии пытаются «привлечь к ответственности парня», который хотел продать Украине несколько самолетов, напомнил Джонсон.

«Так что в НАТО растет раскол. <…> Если объективно взглянуть со стороны, то можно увидеть, что в НАТО творится хаос», — сказал он.

Лидер французской партии Флориан Филиппо выразил мнение, что НАТО способствует эскалации конфликта на Украине. Однако пробуждение населения неизбежно наступит — оно будет болезненным и жестоким, считает политик.