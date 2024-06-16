НАТО обвинили в эскалации украинского конфликта

НАТО ускорил перспективы начала новой мировой войны. Об этом в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что более 300 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса привели в состояние высокой степени готовности. Войска могут развернуть для ведения боевых действий в течение месяца, отметил политик.

«Феноменальное ускорение движения к войне», — заявил Филиппо.

По его словам, «пробуждение» неизбежно наступит и оно будет жестоким и болезненным.

Ранее Филиппо заявил, что инициативу России по мирному урегулированию на Украине в НАТО встретили провокацией.