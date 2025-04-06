«Туз в рукаве». В Германии раскрыли преимущество Путина в переговорах с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев стал «тузом в рукаве» президента Владимира Путина на переговорах с США. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung .

По ее данным, этот шаг стал неожиданностью для американцев.

«Дмитриев — это туз в рукаве Владимира Путина», — заявили авторы материала.

Они отметили, что глава РФПИ стал самым высокопоставленным российским чиновников, посетившим США с февраля 2022 года. Его присутствие на переговорах связывают с прежними контактами с командой американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, Дмитриев получал образование в США и хорошо знаком с политической системой страны.

Политолог Рафаэль Ордуханян ранее заявил, что для США сотрудничество с Россией может быть выгоднее, чем с ЕС.