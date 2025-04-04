Политолог Ордуханян: для США может быть выгоднее сотрудничество с Россией, чем с ЕС

Для США может быть более перспективным сотрудничество с Россией, чем с Европой. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал политолог Рафаэль Ордуханян.
Сейчас, по его словам, в мире происходит формирование нового порядка и выстраивание альянсов. Он также добавил, что будущее «Северного потока — 2» и инфраструктурных предприятий Украины — это процесс обсуждения между Москвой и Вашингтоном, написал MK.Ru.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США именно для того, чтобы обсуждать непосредственно экономические вопросы, добавил политолог.
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