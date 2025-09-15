Туск заявил о росте неприязни поляков к Украине

Туск: в Польше усилилась волна пророссийских настроений и антипатия к Украине

В Польше отметили рост неприязни к Украине. Об этом премьер-министр страны Дональд Туск написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Растет волна <…> антипатии среди соотечественников к переживающей трудности Украине», — отметил он.

Вместе с тем в Польше наблюдается рост пророссийских настроений. Поэтому польские политики, по словам Туска, должны приложить все усилия для сдерживания подобных тенденций.

Ранее в Польше неизвестные срезали крест с купола храма Украинской греко-католической церкви. Посол Украины в Польше Василий Боднар попросил польских правоохранителей довести преступление против «украинцев и украинства» до суда.

Также польские власти решили ежемесячно проверять бежавших в страну украинцев на наличие постоянного места труда, что станет условием сохранения льгот и выплат на детей. В МВД Польши надеются, что новые правила подтолкнут мигрантов к поиску работы.