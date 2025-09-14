В Польше срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви

В Польше неизвестные срезали крест с купола храма Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). Об этом сообщили на сайте Церкви.

«В Легнице из главного купола храма Успения Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви неизвестные срезали и похитили металлический крест», — подчеркнули в УГКЦ.

Посол Украины в Польше Василий Боднар выразил обеспокоенность произошедшим. Он обратился к польским правоохранителям с просьбой довести преступление против «украинцев и украинства» до приговора суда. Посольство направило официальную ноту протеста в МИД Польши.

На Украине задержали известного священника и блогера Андрея Шимановича. Его арестовали в Черкассах при попытке отбиться топором от «людоловов». Также он распылил газовый баллончик в военкомов.