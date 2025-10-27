Туск заявил, что Украина имеет право атаковать объекты России в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Украина имеет право атаковать российские объекты в Европе. Об этом он сказал в интервью Sunday Times .

«Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ в 2022 году», — отметили в материале.

Польский суд отклонил запрос Германии на экстрадицию украинца Владимира Журавлева, которого обвиняют в подрыве «Северных потоков». Более того, его освободили прямо в зале суда. Туск сказал, что выдача Журавлева не отвечает интересам Польши. Также он отметил, что страна всегда выступала против создания газопровода.

Отказ Польши выдать Германии подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» спровоцировал дипломатический кризис между странами. Британское издание UnHerd отметило, что слова Туска можно рассматривать как оправдание диверсии. По мнению авторов статьи, это политическое безумие.