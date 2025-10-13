Отношение Германии к Польше изменилось из-за российских энергоресурсов

UnHerd: комментарии Туска по «Северным потокам» подорвали отношения Польши и ФРГ

Отказ Польши выдать Германии подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» спровоцировал дипломатический кризис между странами. Об этом сообщило британское издание UnHerd .

Авторы публикации отмечают, что заявления премьер-министра Польши Дональда Туска оправдывают диверсию, что само по себе, по мнению авторов материала, является «политическим безумием».

«Из комментария Туска можно сделать вывод, что Польша теперь официально потворствует акту терроризма», — утверждает издание.

Авторы статьи отметили, что подозреваемые связаны с украинскими военными и спецслужбами. Таким образом, подрыв газопроводов был операцией на государственном уровне.

Позиция Польши по вопросу выдачи подозреваемых вызвала возмущение в Германии. В итоге сложившаяся ситуация пошатнула доверие между странами.

«Принимая во внимание такие комментарии и то, что теперь стало известно, для Германии занять пропольскую позицию стало политически невозможно», — подытожили в UnHerd.

Ранее Туск своими высказываниями о подрыве российских трубопроводов «Северный поток» возмутил поляков. Читатели местных изданий призвали его убираться на Украину.