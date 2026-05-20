Туск пригрозил вмешательством НАТО при эскалации конфликта на Украине
НАТО даст жесткий ответ в случае очередного обострения конфликта на Украине. Как сообщил телеканал Sky News, с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Так он прокомментировал вторжение беспилотников в страны Балтии.
«Я хочу повторить, и, к счастью, сегодня я не одинок, что украинско-российская война вскоре может привести к ситуации, когда нам придется жестко реагировать», — заявил Туск.
Глава польского правительства подчеркнул, что НАТО подготовит ответ на любые угрозы в адрес входящих в альянс стран.
В минувший вторник командование европейских войск альянса подняло румынские истребители для перехвата беспилотника, залетевшего в Эстонию. По словам министра обороны республики Ханно Певкура, обломки летательного аппарата упали в озеро.
Сегодня из-за объявленной воздушной тревоги в Литве прошла эвакуация президента и премьер-министра страны Гитанаса Науседы и Инги Ругиненен. В убежище спустились депутаты сейма.
Генерал Сухопутных сил литовской армии Нериюс Станкявичюс заявил, что сообщение о беспилотниках у границы передали военные Белоруссии. По его словам, такое же предупреждение получили власти Латвии.