Туск назвал конфликт Польши с Украиной ошибкой хуже преступления

Конфликт политиков Польши и Украины стал стратегической ошибкой. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в соцсети.

По его словам, из-за этого обе стороны столкнутся с потерями в бизнесе, репутационно и геополитически.

«А в политике, как известно, ошибка хуже преступления. В разговорах с европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снижать напряжение. Это нелегкая задача», — написал Туск.

Ранее стало известно, что польский премьер обвинил украинские власти в отсутствии исторического мышления. По его словам, периодически он слышит неумные заявления со стороны Киева, и это вызывает у него раздражение.