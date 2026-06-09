Туск обвинил украинские власти в отсутствии исторического мышления

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неумными некоторые заявления президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Об этом сообщил ТАСС .

«Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому — заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», — заявил Туск на пресс-конференции.

По его словам, украинские власти лишены исторического мышления и эмпатии, они не понимают чувствительности поляков.

Несмотря на это, Польша продолжит помогать Украине в конфликте с Россией, так как это в ее интересах, заверил премьер-министр.

Ранее Туск заявил, что ужесточит отношения с Украиной, если она продолжит прославлять нацистских преступников, убивавших поляков. Поводом стало присвоение отдельному центру спецопераций «Север» ССО ВСУ имени «героев УПА»*.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.