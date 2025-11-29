Туск напомнил союзникам об антироссийской сути НАТО

НАТО создавался против России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед запланированными переговорами США и Украины. Об этом польский премьер написал в соцсети Х .

«Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО был создан для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И в основе его лежала солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, ничего не изменилось», — отметил Туск.

Ранее премьер Польши заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы. Причиной стал отказ суда в экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

Туск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и напомнил ему о коррупционном скандале. Он предупредил, что если подобные инциденты повторятся, то Украина проиграет.