Тушу редчайшего кита-ремнезуба выбросило на пляж в Новой Зеландии

В Новой Зеландии на берег Отаго выбросился редчайший в мире кит — вид южноамериканского ремнезуба. Об этом сообщили на сайте Департамента охраны природы (DOC).

Этот вид представляет интерес для научных исследований, так как ранее не был широко изучен. По словам представителей Службы охраны природы Новой Зеландии, за всю историю было зарегистрировано только шесть таких экземпляров.

Выброшенная туша кита оказалась не повреждена. Ученые планируют ее препарировать и изучить. Тушу поместили в холодильный ангар, чтобы сохранить останки до принятия решения о дальнейших шагах. Образцы ДНК отправили в Оклендский университет.

Ранее на Курильских островах выбросило тушу 20-метрового полосатого кита. Причина его гибели неизвестна, но в районе глаза имеется свежая рана.

До этого в Баренцевом море в сетях запутался краснокнижный горбатый кит, штаб по спасению которого лично возглавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Это оказался детеныш, которого при приближении спасателей прикрывала собой мать.