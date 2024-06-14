Бедного кита Станислава пока не смогли вызволить из сетей в Баренцевом море

Росприроднадзор: запутавшегося кита в Баренцевом море кита пока не освободили

В Мурманской области продолжается операция по вызволению запутавшегося в сетях краснокнижного горбатого кита, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она добавила, что штаб по спасению Станислава (так в Сети назвали животное) возглавил лично губернатор Андрей Чибис.

«Новости из Териберки про запутавшегося в сетях горбатого кита: вызволить животное пока не удалось», — отметила Радионова.

Специалисты предположили, что в сетях запутался не взрослый кит, а детеныш. При приближении группы спасателей к нему подплывает мать и прикрывает его собой. Решить проблему пытаются коллективно — работа идет и на суше, и на воде.

«Вся Мурманская область переживает за кита», — добавила глава Росприроднадзора.

Запутавшееся животное обнаружили 5 июня. На теле кита заметили раны, он не мог полностью открыть рот, сообщило издание 51.ru. На место вызвали специалистов, история получила широкую огласку в интернете. Пользователи Сети дали киту имя Станислав. Спасательная операция началась 11 июня.