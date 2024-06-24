Огромного мертвого кита нашли на берегу на Курилах

Тушу огромного полосатого кита выбросило на берег за бухтой Парусной на Курильских островах. Видео с гигантским млекопитающим выложил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале .

По данным телеканала, мертвого кита нашли у берега в субботу, 22 июня. Длина туши — около 20 метров. Местные жители уверяют, что это первый случай, когда в Охотском море выкинуло на берег такого огромного млекопитающего.

Причина гибели животного неизвестна. У кита есть свежая рана в районе глаза, но маловероятно, что она могла привести к смерти гиганта.

В начале июня горбатый кит запутался в рыболовных сетях у берегов Териберки в Мурманской области. Животное свободно передвигалось, но не могло полностью открыть рот. В погоню за морским гигантом отправились спасатели. После нескольких попыток им удалось перерезать веревку, которая сдавливала шею и рот кита.