Сегодня 19:19 Осень на пляже. Куда россияне массово скупают туры в бархатный сезон РСТ: в бархатный сезон россияне чаще ездят в Египет, Вьетнам и Китай Фото: Martin Sasse/DUMONT Bildarchiv / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Россияне стали чаще покупать осенние туры в Египет, Вьетнам и Китай. Популярностью продолжают пользоваться и классические поездки для пляжного отдыха в Турции.

Какие направления лидируют В Российском союзе туриндустрии в беседе с 360.ru обратили внимание на стабильный спрос на зарубежные поездки этой осенью. Рост цен на заграничные путешествия назвали минимальным. По данным группы компаний «Слетать.ру», спрос на такие туры с начала сентября по середину октября оказался на 7,5% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Чаще всего россияне берут путевки в Турцию (44%), Египет (19%), Вьетнам (5,7%) и Абхазию (5,6%), добавили в организации. Из списка лидирующих направлений в этом году выпали Арабские Эмираты. Спрос на туры во Вьетнам поднялся на 70%, в Египет — на 38,5%, в Абхазию — на 24%, в Китай — на 58%, а на Мальдивы — на 16%, уточнили в «Слетать.ру».

Турция очень хорошо продается благодаря сочетанию нескольких факторов: максимальный рост цен по сравнению с прошлым годом не более 5-7%, отсутствие детей на курортах, большой выбор отелей. По Египту практически нет горящих туров и, думаю, их вообще не стоит ждать до января. Анара Уралова Генеральный директор туроператора One Click Travel

Во Вьетнаме россияне чаще всего заселяются на курорты в Нячанге. Генеральный директор туроператора One Click Travel Анара Уралова отметила, что в городе можно найти отели от бюджетных трехзвездных до респектабельных четырех- или пятизвездочных. «Фукуок более премиальный, здесь больше известных сетевых отелей, он дороже, тем не менее, взятые нами квоты в гостиницах на осень мы уже практически закрыли», — уточнила Уралова.

Фото: TIm Hall/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Что с ценами Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева назвала ожидаемой лидирующие позиции Турции в сфере туризма. «У нас на нее приходится не менее 60% от всех продаж. Это настоящий бархатный сезон, очень востребованный у туристов разных стран, так что цены остаются довольно высокими», — сообщила она. По ее мнению, стоимость туров начнет снижаться с середины октября вместе с сокращением полетных программ.

Очень популярен также Египет, потому что для него это низкий сезон и цены более чем привлекательные. С середины октября наступает время Таиланда, а Вьетнам в последнее время все чаще воспринимается как круглогодичное направление. Дарья Домостроева Директор по связям с общественностью компании «Интурист»

В компании «Спектрум» указали на стабильно высокий спрос осенних поездок в Турцию, Вьетнам и Мальдивы, а также на интерес к Китаю, Шри-Ланке, Таиланду, Узбекистану и Абхазии.

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look / www.globallookpress.com