Эрдоган назвал условие для перемирия России и Украины

Создание необходимых условий приведет к установлению перемирия России и Украины. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Астане. Об этом сообщила канцелярия главы Турции .

В ходе встречи Эрдоган пообещал предпринять все необходимые шаги, чтобы прекратить боевые действия между двумя странами. Он подчеркнул, что Турция стремится к миру, поэтому продолжит контакты с противоборствующими сторонами, чтобы добиться прекращения конфликта.

Белоруссия и Турция в 2022 году предоставляли площадки для российской и украинской делегаций, которые обсуждали условия прекращения боевых действий.

По итогам последней встречи в Стамбуле стороны договорились об условиях мирного договора, который представители Украины парафировали. Но после отказались от дальнейшего рассмотрения под влиянием стран Запада, которые предложили продолжить боевые действия.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС заявил, что основой для новых переговоров по урегулированию кризиса на Украине можно вернуться к стамбульским договоренностям. Он пояснил, что украинская сторона приняла документ, а значит ее устраивали все указанные там пункты.

Глава государства добавил, что прекращение огня в новых условиях возможно только после таких договоренностей с Украиной, которые она не сможет отменить.