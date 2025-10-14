Турция выразила надежду на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле

Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но никаких сигналов пока не получала. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий дипломатический источник.

Турецкая сторона выразила готовность снова стать площадкой для переговоров Украины и России и продолжает свои инициативы по принципу, что «в мирном процессе не будет проигравшей стороны», рассказал собеседник издания.

«Пока никаких сигналов не получали», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что на украинском конфликте наживаются торговцы кровью и накапливающие свои состояния оружейные бароны. Во время выступления в городе Трабзон он сообщил, что руководство страны делает все возможное для прекращения боевых действий и поддерживает связь и с Россией, и с Украиной.

Также Эрдоган обратил внимание на значимость безопасности навигации в Черном море, так как в случае проблем могут возникнуть сбои в сфере перевозок и рыболовной отрасли.