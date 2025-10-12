Эрдоган назвал главных интересантов в продолжении украинского конфликта

Турция направила максимальные усилия, чтобы остановить продолжающийся украинский конфликт, выгоду из которого получают только торговцы кровью и накапливающие свои состояния оружейные бароны. С таким заявлением в городе Трабзон выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что нацелен на то, чтобы добиться прекращения боевых действий, и для этого продолжает поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта.

Президент Турции пояснил, что большое значение придает безопасности навигации в Черном море, чтобы зарабатывающие на перевозках и рыбной ловле не столкнулись с проблемами в работе.

«Мы желаем, чтобы война закончилась как можно быстрее, потому что, как и в любой войне, победителями становятся торговцы кровью. Пока состояния военных баронов растут, проигрывают народы, вынужденные платить цену», — привело заявление Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что готов сделать все, что от него зависит, чтобы помочь в решении этого кризиса.

В минувшую пятницу, 10 октября, глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын предложил России и Украине провести новый раунд переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что мирное урегулирование возможно только через диалог и Турция готова стать посредником.