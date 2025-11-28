Турция впервые экспортировала лимоны в Россию после пятимесячной паузы

Турция впервые с мая поставила лимоны в Россию, на 14,5 миллиона долларов

В октябре этого года Турция впервые с мая поставила лимоны в Россию на рекордную с декабря 2022 года сумму в 14,5 миллиона долларов. На это указывают данные турецкой статслужбы, сообщило РИА «Новости» .

Поставок турецких лимонов в Россию не было с июня по сентябрь этого года. В мае количество экспорта снизилось до минимального показателя с августа прошлого года — 136 тысяч долларов. Потом, в октябре, стоимость поставок выросла до 14,5 миллиона долларов, что больше показателя прошлого октября на 1,5%. Это стало наивысшим значением с декабря 2022 года.

Из-за перерыва в поставках совокупный объем экспорта в Россию за десять месяцев снизился на треть и составил 45,04 миллиона долларов.

Общая стоимость турецкого экспорта лимонов в октябре достигла 65,7 миллиона долларов, что в 4,5 раза превысило результат сентября и на 6,5% превысило показатель годичной давности. Среди ключевых стран-покупателей — Ирак — 22,7 миллиона долларов, Азербайджан — 1,04 миллиона и Грузия — 575 тысяч.

Ранее гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий рассказала, что цены на мандарины осенью и зимой снизятся благодаря поставкам из Турции. Страна обеспечивает половину всех импортируемых мандаринов.