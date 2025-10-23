Эксперт Козий рассказала, что цены на мандарины снизятся к Новому году благодаря поставкам из Турции

Цены на мандарины в осенне-зимний период в России традиционно снижаются. Об этом рассказала гендиректор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в разговоре с ИА НСН .

Как отметила эксперт, осень ознаменуется началом поставок свежих плодов из Турции, Египта, Китая и других соседних регионов, заменяя летние поставки из ЮАР и Латинской Америки. Упростившаяся логистика позволяет снизить цену на 15-20%.

По мнению специалиста, предпосылки для значительного повышения цен отсутствуют даже несмотря на инфляцию. К Новому году стоимость должна остаться стабильной или уменьшится дополнительно. Основным поставщиком остается Турция, обеспечивающая половину всех импортируемых мандаринов, подчеркнула Козий.