Турция решила сбивать военные самолеты Израиля в Сирии

Турецкие власти выразили готовность уничтожать авиацию Израиля, если эта страна выступит в поддержку курдов. Такую информацию сообщило издание Yeni Şafak со ссылкой на источники в правительственных кругах Анкары.

По сведениям издания, недавно признанная в Турции террористической группировка курдов обратилась к Израилю за помощью. Они хотели, чтобы израильская сторона использовала авиацию против протурецких сил и против Сирийской национальной армии.

Этот вопрос представители турецких СМИ обсудили с высокопоставленными чиновниками из Анкары. Имена источников Yeni Şafak не раскрывало.

Собеседники издания заявили, что Анкара осведомлена о контактах сирийских курдов с израильтянами. Турецкие силовые ведомства заранее дали понять Израилю, что не потерпят поддержки курдских формирований.

Чиновники заявили, что если Израиль на такие действия решится, системы ПВО Турции и истребители атакуют израильские силы. Утверждается, что приказы по данному вопросу уже переданы командованию турецкой армии.

Ранее стало известно, что к Израилю решили присоединиться сирийские друзы.