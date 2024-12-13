«Это меньшее из зол». Сирийские друзы решили присоединиться к Израилю

Друзы, проживающие в сирийской деревне Хадер, расположенной на юге страны, изъявили желание присоединиться к Израилю. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

Издание опубликовало видео, на котором представитель друзской общины поддерживает идею присоединения к территории, находящейся под контролем Израиля. Он призывает жителей задуматься о будущем друзов после свержения президента Башара Асада.

«Если нам придется выбирать, мы выберем меньшее зло. И даже если это считается злом, просить присоединения к [израильским] Голанам — это гораздо меньшее зло, чем зло, которое нас ждет», — сказал он.

Как сообщило издание The Jewish Press, совет шести друзских деревень в районе Джабаль-эш-Шейх на юге Сирии принял решение не допустить проникновения боевиков из повстанческих исламистских группировок и присоединиться к Голанским высотам, которые находятся под контролем Израиля.

Голанские высоты — это территория, где исторически проживали друзы. Это этноконфессиональная группа арабов, которая исповедует свою версию ислама и населяет преимущественно Сирию, Ливан и Израиль.

Ранее стали известны детали побега Асада из Сирии. По слухам, перед отъездом он заверил офицеров, что Россия окажет ему поддержку. Асад так долго скрывал свои планы покинуть страну, что не поделился ими даже со своим младшим братом, который командует элитным подразделением — 4-й бронетанковой дивизией. Решение предоставить политическое убежище экс-президенту Сирии и его семье принял лично Владимир Путин.