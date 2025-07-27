Турция представила замаскированную под контейнер систему запуска ракет

Турецкая Roketsan презентовала систему запуска ракет, замаскированную под грузовой контейнер. Разработку представили на международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле, сообщило РИА «Новости».
Новинку продемонстрировали на территории аэропорта имени Ататюрка. Такой «контейнер» длиной в шесть или 12 метров способен выпускать шесть крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca дальностью до 300 километров. Внутри него также находится система управления.
В публикации отмечается, что вычислить пункт запуска при внезапной атаке благодаря такой маскировке будет почти не возможно.