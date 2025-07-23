Турция показала свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4

Турция продемонстрировала в Стамбуле свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4, разработанную компанией Roketsan. Об этом сообщило агентство Anadolu .

Презентация новейшего снаряда прошла на международной выставке вооружений IDEF 2025. Всего Roketsan представила шесть передовых систем.

Производитель утверждает, что баллистическая ракета Tayfun Block-4 при весе более семи тонн может с высокой точностью поражать системы ПВО, пункты управления, военные ангары и критически важные военные объекты на расстоянии нескольких километров.

Отклонение снаряда не превышает пяти метров, при этом его скорость доходит до пяти Махов, сообщило издание En Son Haber. Длина ракеты составляет примерно 10 метров, а диаметр ее корпуса— 938 миллиметров.

Ранее глава Российской академии наук Геннадий Красников заявил об уникальных результатах исследований в области гиперзвука. По его словам, эту научную программу запустили в конце 2023 года, после длительного перерыва.