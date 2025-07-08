Турция ожидает ответа от Украины для начала третьего раунда переговоров

Турция ждет, когда Украина подтвердит свою готовность к новому раунду переговоров с Россией. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что российская сторона уже проинформировала Турцию о желании начать третий тур переговоров.

«Сейчас мы ждем ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются», — объяснил дипломат.

Ранее осведомленный источник из дипломатии Турции сообщил агентству, что страна надеется на продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной. По его словам, новые встречи делегатов будут конструктивными и помогут приблизиться к урегулированию конфликта.

О готовности снова стать площадкой для переговоров Турция объявила еще в конце июня. Второй раунд проходил 2 июня во дворце Чираган, встреча дипломатов продлилась более часа. Делегаты обменялись меморандумами для достижения мира.