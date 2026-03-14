Турок семь лет скрывал сына от его матери в заброшенном доме

DHA: в Турции нашли мальчика, которого родные семь лет не выпускали из дома

В турецкой провинции Бурса местная полиция обнаружила восьмилетнего ребенка, которого отец скрывал от матери на протяжении семи лет. Мальчика нашли среди мусора в заброшенном доме, сообщило агентство DHA .

Сына Умуту К. в 2018 году родила гражданка Германии Ребекка С. Затем они переехали в Бурсу, где после конфликта мужчина решил оставить ребенка себе и скрывал от родной матери.

Все это время мальчика прятали родные его отца. Полиция приступила к поискам, когда бабушка ребенка не пришла на судебное заседание.

Силовики установили, что он не ходил в школу и находился в истощенном состоянии, его передали органам опеки.

Бабушку освобожденного мальчика и его двоюродного брата арестовали по подозрению в незаконном лишении человека свободы. Сам отец ребенка недавно скончался от сердечного приступа.

