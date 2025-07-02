В Италии на заброшенной ферме нашли двух «детей-призраков»

В Италии в полуразрушенном доме нашли двух детей в подгузниках

Итальянские правоохранители нашли на отдаленной ферме двух «детей-призраков», говорящих на примитивном языке и одетых в подгузники. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Правоохранители выяснили, что 54-летний голландский скульптор спрятал своих детей на заброшенной ферме в пригороде Турина, желая их защитить. Он не хотел, чтобы они заразились какими-либо инфекциями, в том числе коронавирусом.

Девятилетнего мальчика и его семилетнюю сестру нашли в полуразрушенном доме недалеко от Лауриано, когда этому району грозило наводнение. Там проходила экстренная эвакуация. Дети, как выяснилось, не ходили в школу и никогда не посещали врача.

Когда полицейские прибыли на место, они увидели, что участок завален гнилой мебелью, ржавыми батутами и кучами мусора.

«Они были грязными, напуганными. Одетые в подгузники далеко не по возрасту, они общались только на примитивном языке, который не понимал никто, кроме них самих», — говорится в материале.

В итальянских СМИ их назвали «детьми-призраками». О них никто не знал, даже соседи. У детей есть мать, но она с ними не живет. Брата с сестрой уже забрали у родителей.

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