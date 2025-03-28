Туристы продолжили плавать в бассейне на крыше высотки во время землетрясения в Бангкоке

Туристы купались в бассейне на крыше при землетрясении в Бангкоке

Во время землетрясения в Бангкоке некоторые туристы продолжали отдыхать как ни в чем не бывало. Они плавали в бассейне, несмотря на ощутимые толчки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Видео с отдыхающими на крыше небоскреба людьми распространилось в социальных сетях. На его кадрах видно, как из бассейна из-за сильных толчков стала расплескиваться вода. Однако это не заставило некоторых туристов покинуть искусственный водоем.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу в Мьянме, однако его последствия охватили территории соседних стран, в том числе Таиланда. Из-за толчков рухнуло здание в Бангкоке. Погиб как минимум один человек, пострадали больше 50.

Правительство Таиланда объявило режим ЧП и приостановило авиасообщение.