Власти Таиланда приостановили авиасообщение

В Таиланде приостановили все авиаперелеты в связи с землетрясением. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

Один из них рассказал, что почувствовал тряску, когда как раз находился в воздушной гавани.

«Да, мы в Бангкоке. Сидим в самолете, их не выпускают, авиасообщение закрыто. В целом обстановка спокойная, паники не было, но народ тряску чувствовал — повскакивали с мест», — отметил он.

По информации Teleram-канала Shot, все полеты по Таиланду временно приостановили. Аэропорты не принимают прибывающие борта.

Ранее туристы из России рассказали о панике и эвакуации из зданий в Мьянме. По их словам, люди не спешат возвращаться в высотные здания и отели, опасаясь угрозы новых подземных толчков. Местные жители отметили, что такого сильного землетрясения не было в республике последние шесть лет. Больше остальных городов пострадала столица — Нейпьидо.