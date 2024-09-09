Турист вырвал кондиционер из стены испанского отеля из-за холода

Majorca Daily Bulletin: турист замерз в отеле в Испании и вырвал кондиционер

Для туриста отдых в одном из курортных городов Европы закончился задержанием. Молодой человек замерз в номере отеле и вырвал кондиционер из стены, сообщило издание Majorca Daily Bulletin.

По данным издания, 21-летний немец принес на стойку администрации отеля в испанском С’Аренале демонтированный кондиционер. Он заявил, что в номере стало слишком холодно.

Сотрудники гостиницы сообщили о произошедшем в полицию. В результате в номере отеля повредило электросистемы и трубы. Постояльца задержали за нанесение ущерба.

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