Турецкие отельеры усомнились в оттоке российских туристов после отмены «все включено»

Отмена системы «все включено» не уменьшит поток российских туристов в Турцию. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

По его словам, в отелях страны уже устали от системы «все включено».

«Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство», — отметил Устаоглу.

Ранее представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата раскритиковал формат «все включено» из-за неразумного расхода продуктов.

По его словам, отелям приходится выбрасывать 220-400 граммов еды после каждого туриста. В год из-за такого расточительства бизнес теряет 1,5 миллиарда долларов, рассказал он. Также отельер назвал популярную систему «потребительским терроризмом».

Руководитель турфирмы Наталия Ансталь высказала мнение, что формат «все включено» не отменят, чтобы не лишиться российских туристов. Благодаря этой системе обеспечивается самый большой приток путешественников на побережье, добавила она.