Турэксперт Ансталь: страх потерять туристов не даст Турции отменить систему «все включено»
В последнее время в Турции все чаще обсуждают вопрос об отмене системы «все включено». В беседе с News.ru ситуацию прокомментировала руководитель турфирмы Наталия Ансталь.
По ее мнению, страна вряд ли откажется от предоставления данного комплекса услуг. В противном случае она потеряет существенное количество туристов.
В Турции понимают, что самый большой приток путешественников они получают на побережье, где действует система all inclusive, пояснила эксперт.
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