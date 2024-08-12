Турэксперт Ансталь: страх потерять туристов не даст Турции отменить систему «все включено»

В последнее время в Турции все чаще обсуждают вопрос об отмене системы «все включено». В беседе с News.ru ситуацию прокомментировала руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

По ее мнению, страна вряд ли откажется от предоставления данного комплекса услуг. В противном случае она потеряет существенное количество туристов.

В Турции понимают, что самый большой приток путешественников они получают на побережье, где действует система all inclusive, пояснила эксперт.

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