В Турции решили сократить количество отелей, работающих по системе «все включено». Об этом сообщило издание Turkiye.
Причиной стал неразумный расход продуктов. После каждого туриста в мусорное ведро отправляют 220-400 граммов еды.
«То есть пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 миллиарда долларов», — отметил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.
Он добавил, что его коллеги называют отдых по системе all inclusive «потребительским терроризмом».
Минувшим летом в Турции выразили надежду на наплыв российских путешественников в октябре и ноябре. В 2024 году турсезон решили продлить из-за жары.
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«Потребительский терроризм». В Турции сократят число отелей по системе «все включено»
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