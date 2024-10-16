«Потребительский терроризм». В Турции сократят число отелей по системе «все включено»

В Турции решили сократить количество отелей, работающих по системе «все включено». Об этом сообщило издание Turkiye .

Причиной стал неразумный расход продуктов. После каждого туриста в мусорное ведро отправляют 220-400 граммов еды.

«То есть пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 миллиарда долларов», — отметил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.

Он добавил, что его коллеги называют отдых по системе all inclusive «потребительским терроризмом».

Минувшим летом в Турции выразили надежду на наплыв российских путешественников в октябре и ноябре. В 2024 году турсезон решили продлить из-за жары.