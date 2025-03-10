Турчин стал премьер-министром Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой правительства республики Александра Турчина. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого» .

Ранее Турчин был главным инспектором по Гомельской области и помощником президента Белоруссии. В 2016 году он возглавлял аппарат правительства, в 2018 году занял пост первого вице-премьера республики, а в 2019-м возглавил Минский облисполком.

Пост премьер-министра Белоруссии занимал Роман Головченко, Лукашенко назначил его председателем правления Национального банка республики.

В конце января в Белоруссии прошли президентские выборы, Лукашенко одержал победу. В Кремле результаты голосования назвали абсолютно легитимными и прозрачными.