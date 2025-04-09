Тугой узел проблем. Дарчиев назвал главную тему переговоров России и США в Стамбуле

Дарчиев: России и США предстоит распутать узел проблем на переговорах в Стамбуле

На предстоящих переговорах России и США предстоит вместе распутывать тугой узел проблем. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, который возглавит делегацию на консультациях в Стамбуле, сообщило РИА «Новости» .

По словам дипломата, еще недавно российско-американские отношения балансировали на грани разрыва. Выход из этого состояния будет непростым. Но именно встреча представителей двух государств в Стамбуле может помочь избавиться от токсичного наследия, которое оставила администрация Джо Байдена.

Россия поднимет вопрос возобновления прямого авиасообщения с США, которое в свое время прервал Вашингтон. Еще одним важным вопросом станет возврат дипсобственности.

«Настроены на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье», — подчеркнул Дарчиев.

Новый раунд консультаций пройдет в Стамбуле 10 апреля. Делегацию США возглавит заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер.