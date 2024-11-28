Цукерберг приехал к Трампу в его резиденцию во Флориде

Основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом, который победил на президентских выборах в США, в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом рассказал советник Трампа Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News .

«Да, верно. И Марк Цукерберг очень четко обозначил свое желание быть сторонником и участником этих перемен, которые мы видим по всей Америке, по всему миру, с тем реформаторским движением, которое возглавляет Дональд Трамп», — сказал Миллер.

Издание Politico сообщило, что Цукерберг также встретился с членами будущей администрации президента США. Глава Meta* выразил благодарность Трампу за приглашение на ужин.

Ранее в команде Трампа началось рукоприкладство. В резиденции политика в Мар-а-Лаго американский предприниматель Илон Маск «на глазах у всех» вступил в конфликт с советником избранного президента по юридическим вопросам Борисом Эпштейном.

Ранее американские СМИ писали, что после того как Дональд Трамп, республиканец, был избран президентом США, Маск начал активно участвовать в формировании нового правительства. Предприниматель почти каждый день посещает поместье Трампа во Флориде.



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