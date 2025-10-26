ЦРУ усмотрело возможность для переговоров Путина и Трампа

В ЦРУ допустили возможность, что президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров по Украине. На это указали в газете The Wall Street Journal .

«Аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых сделали вывод о том, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным», — подчеркнули в материале.

Как отметили два бывших американских чиновника, оценки управления иногда были оптимистичнее реальных перспектив нахождения общности взглядов с руководством России.

Накануне Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным. Она состоится лишь при наличии уверенности в потенциальной сделке по завершению украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для нового личного разговора лидеров пока нет, и подкрепил позицию весомым аргументом.