Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

Трамп: встреча с Путиным состоится при уверенности в сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится при наличии уверенности в потенциальной сделке по завершению украинского конфликта. Его процитировало РИА «Новости» .

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря», — заявил Трамп, общаясь с журналистами в самолете по пути в Малайзию.

При этом Трамп выразил разочарование ходом мирного урегулирования на Украине, отметив, что у него всегда были очень хорошие отношения с президентом России

Ранее американский лидер отменил саммит с Путиным в Будапеште. Одно из польских изданий предположило, что от встречи его отговорил госсекретарь Марко Рубио. Он хотел защитить Трампа от возможного публичного поражения на переговорах.