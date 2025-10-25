Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
Трамп: встреча с Путиным состоится при уверенности в сделке по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится при наличии уверенности в потенциальной сделке по завершению украинского конфликта. Его процитировало РИА «Новости».
«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря», — заявил Трамп, общаясь с журналистами в самолете по пути в Малайзию.
При этом Трамп выразил разочарование ходом мирного урегулирования на Украине, отметив, что у него всегда были очень хорошие отношения с президентом России
Ранее американский лидер отменил саммит с Путиным в Будапеште. Одно из польских изданий предположило, что от встречи его отговорил госсекретарь Марко Рубио. Он хотел защитить Трампа от возможного публичного поражения на переговорах.