Песков сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа

Песков: предпосылок для проведения новой встречи Путина и Трампа пока нет

Предпосылок для новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Такое заявление в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально заходится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы», — заявил Песков для программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее пресс-секретарь российского президента отметил, что никто не сообщал точных сроков проведения саммита в Венгрии, поэтому «сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей».

Песков расценил ситуацию с переговорами по Украине как затянувшуюся паузу, которая возникла из-за нежелания Киева ускорить переговорный процесс. Президенты не хотят терять времени зря, и для результативности встречи нужна подготовка.