Цинично и убого. В Госдуме раскритиковали Макрона за заявления о России

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом выразил готовность возобновить диалог с Россией. Свою позицию парламентарий высказал на пресс-конференции.

«Циничная позиция таких, как Макрон, которые публично заявляют, что мы, дескать, с [Владимиром] Путиным не общались, а вот теперь избрался Трамп, который готов с Путиным разговаривать, и я тоже готов — это, мне кажется, достаточно убого», — заявил он.

Ранее президент Франции заявлял, что хочет призвать нового главу Белого дома не проявлять слабость в разговоре с российским лидером.

Кроме того, Макрон сообщил, что будет говорить с Путиным, если такой диалог будет полезен для урегулирования.