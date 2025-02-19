Макрон сообщил о готовности к разговору с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность вступить в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета La Depeche .

Глава государства подчеркнул, что может провести разговор с Путиным в подходящий момент.

«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — отметил Макрон.

По его мнению, соглашение о прекращении огня «никоим образом не решит конфликт». Он предположил, что для урегулирования ситуации необходим договор о полном мире, в котором будут подниматься территориальные вопросы. В соглашении также необходимо указать гарантии безопасности Украины, добавил президент Франции.

Макрон после Мюнхенской конференции инициировал саммит в Париже Политолог Сергей Федоров не исключил, что президент таким образом решил проявить себя в качестве военно-политического лидера Европы.