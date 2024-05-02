«Цикл такой». МИД связал слова Макрона об отправке войск на Украину с днями недели | 360°

Мир 02 мая 2024, 15:35 «Цикл такой». МИД связал слова Макрона об отправке войск на Украину с днями недели Захарова: слова Макрона об отправке войск на Украину связаны с днями недели Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину связаны с днями недели. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Видимо, это как-то связано с днями недели у него — цикл такой», — подчеркнула дипломат.

Реклама

Макрон в интервью журналу The Economist сообщил, что не исключает отправку военных на Украину. Глава государства периодически рассказывает о такой возможности, но часть официальных лиц Франции отрицают подобные решения, напомнили журналисты «Газеты.ru».

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти страны прекратить поставлять Украине оружие. Вместо этого государство нужно подтолкнуть к переговорам.